Les pompiers volontaires de Soignies devaient être payés pour le 18 août. Ils ne le seront finalement que le 30 ! Douze jours de retard, en cette période de vacances, ce n’est pas une nouvelle des plus réjouissantes.

"Nous comptions faire grève ce week-end mais comme il n’y avait déjà personne à Braine-le-Comte, nous avons décidé de ne pas procéder de la sorte. Mais il y aura certainement un préavis. Nous avons demandé des explications pour le retard du paiement. Nous avons obtenu trois réponses différentes ! La Ville a réagi positivement. Elle était prête à nous faire une avance mais finalement, le paiement nous a été promis pour le 30", s’exclame un membre du service incendie.

Et de poursuivre : "Tout cela se passe dans une ambiance pénible. Plus rien ne va entre les volontaires et les professionnels. Les premiers ne se sentent pas respectés par les seconds."

Suite à ce problème au sein de la caserne de la Cité Saint-Vincent, nous nous sommes interrogés quant aux possibilités de recours d’un travailleur n’étant pas payé à temps.

David Gelay, avocat, nous a précisé que le non-paiement dans les délais constituait une infraction pénale. "L’employeur peut même faire de la prison mais c’est très, très rare. Il faut que cela soit vraiment très grave", nous a-t-il indiqué.

C’est auprès de l’inspection sociale du travail que la plainte est à déposer. "Il s’agit d’une infraction de type 2. L’auditorat du travail se charge de l’enquête et demande une régularisation", confie Charles-Éric Clesse, auditeur du travail du Hainaut. "Si régularisation il y a, l’employeur a juste une amende à payer. En général, nous ne citons pas. Nos audiences sont déjà surchargées. Bien évidemment, si cette infraction s’ajoute à d’autres comme, par exemple, le travail au noir, ce n’est pas la même chose."

Au niveau des amendes encourues, elles s’élèvent entre 50 et 500 euros à multiplier par huit. "Le montant de cette amende est à multiplier par le nombre de travailleurs. Elle peut donc être élevée."

Une plainte auprès de la police est également possible mais selon Charle-Éric Clesse, cela ne change pas grand-chose. "Dans ce cas, la police nous transmet quand même le dossier."

Il faut, bien évidemment, prendre aussi le risque de déposer plainte contre son employeur…