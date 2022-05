Qui n’a jamais rêvé de prendre un verre entre amis dans la cour intérieure de l’un des plus beaux châteaux de Wallonie, en toute convivialité, et au cœur de l’été ? Ce rêve sera rendu possible à Écaussinnes, le samedi 18 juin prochain, dans le cadre de l'Apéro au Château. Avant les départs en vacances, cet événement estival sera en effet organisé par l'asbl I Love Ecaussinnes.

Ce samedi 18 juin 2022 dès 16h, Arnaud De Laever, Julie Vandervelden, Catherine Walem, Bernard Rossignol, Marcelle Colinet, Stéphane Romans, Alexandra Sauvage, Stéphanie Lairin, Dominique Fauconnier et Sébastien Deschamps invitent la population de la Cité de l’Amour à prendre l’apéro au Château.

"C’est en effet dans le cadre majestueux du Château-fort d’Écaussinnes (rue de Seneffe) que nous avons souhaité convier les concitoyens pour un moment de convivialité et de retrouvailles. Dès 16h00, ambiance musicale et festive sera au programme, le tout accompagné d’un bar à cocktails. Des snacks seront au menu de l’événement", confie Sébastien Deschamps.

Ce sera donc l’occasion ou jamais de vivre la vie de château ce 18 juin prochain et de passer un moment de détente à l’ombre des murs d’un édifice exceptionnel, classé patrimoine majeur de Wallonie dont les origines remontent au 12e siècle.

L’entrée à l’événement sera totalement gratuite. Des snacks et cocktails attendront les visiteurs. Le château se situe à la rue de Seneffe, 1 à Écaussinnes -Lalaing.