Le début des travaux du zoning du Gibet provoque la grogne des Manageois. Prévu depuis de nombreuses années, le projet semble enfin être lancé au vu des pelleteuses présentes sur le terrain. 65 hectares sont concernés par le dossier qui devrait accueillir de grandes entreprises industrielles en complément en PME. Une dossier qui ne plait pas aux riverains, inquiets de voir des champs être reconvertis en terrain industriel.

Le projet ne date pourtant pas d’hier. Dans les petits papiers depuis 2012 et prévu initialement pour 2014, le zoning du Gibet semble enfin sur les rails, plus de dix ans plus tard. De nombreuses difficultés techniques et administratives avaient retardé le dossier. Cela semble être désormais de l’histoire ancienne puisque les premières machines de chantier sont arrivées sur place.

En 2017, le Ministre Prévot signait l’arrêté d’expansion économique en faveur du zoning du Gibet. Les travaux d’aménagement étaient alors prévus pour l’automne de cette année-là pour un budget de 20 millions d’euros. Opposés au dossier, les riverains n’ont pas eu suffisamment de poids pour faire arrêter le projet. Une situation qu’ils regrettent encore et reprochent le manque de publicité ne permettant pas de le mettre à la connaissance de tous.

"Encore des terres agricoles en moins. Du béton en plus, vive les inondations futures", regrette une habitante. "Triste tous ces zoning qui voient le jour", ajoute un autre riverain. "Affreux", s’exclame une autre habitante. Les réactions ne manquent donc pas en défaveur du projet alors que les premiers coups de pelle ont été donnés. Les riverains vont devoir s’habituer à voir le paysage changer au fil des mois tant le projet est lancé. Il accueillera, à terme, les secteurs de l’agro-alimentaire et de l’éco-construction.