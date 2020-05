Dès ce samedi 6 juin, ils ouvriront entre 9 heures et 17 heures.

Ce n’est pas forcément la solution miracle pour venir à bout des files kilométriques constatées aux abords des sites des recyparcs de l’intercommunale Hygea mais ce sera assurément un vrai plus pour les citoyens. À partir de ce samedi 6 juin, les recyparcs seront à nouveau accessibles. Le service de l’intercommunale Hygea qui délivre les cartes d’accès aux recyparcs et permet aux citoyens d’acquérir des quotas supplémentaires sera lui aussi à nouveau accessible à partir du mardi 2 juin.

A partir du 6 juin, les recyparcs Hygea ouvriront donc à nouveau leurs portes le samedi, entre 9 heures et 17 heures. En raison du confinement, le service délivrant les cartes d’accès au recyparc et permettant l’achat de quotas supplémentaires pour certains déchets avait été fermé afin de limiter les contacts. À partir du mardi 2 juin, ce service sera à nouveau accessible aux citoyens sur les sites de Cuesmes et de Manage, selon les horaires habituels.

Pour les habitants des communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain, le service est disponible à Cuesmes (rue de Ciply, 265) uniquement les lundis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00. Pour les habitants des communes de Binche, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe et Soignies, le service est disponible à Manage (accessible via le zoning - rue des Saucelles) uniquement les mardis et mercredis de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.

Afin de ne pas faire circuler les citoyens au sein des bureaux d’Hygea dans lesquels du personnel de l’intercommunale est présent, le service sera accessible via un bureau externe (portakabin) présent sur les deux sites. Ils seront rapidement identifiables à l’aide d’un affichage spécifique. Les citoyens qui désirent acquérir une carte d’accès ou acheter des quotas supplémentaires doivent se munir de leur carte d’identité.

A partir du mardi 2 juin, la carte d’accès des citoyens qui se rendront dans un recyparc Hygea sera à nouveau scannée par le personnel de l’intercommunale et les quantités de déchets liées aux matières soumises à quotas (bois, déchets verts, inertes et encombrants incinérables et non-incinérables) seront déduites.

Enfin, Hygea souhaite attirer l’attention des citoyens sur le fait que leur carte actuelle reste valable. Seules les personnes qui n’ont pas de carte (emménagement récent dans une commune Hygea ou perte/vol) doivent demander une nouvelle carte d’accès. L’activation d’une carte d’accès est gratuite pour les citoyens qui en font la demande pour la première fois. En cas de perte ou de vol, une contribution de 10 euros est demandée (modalités inchangées).