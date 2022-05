Ils auront l’occasion de participer à une conférence-débat sur le thème de la vitesse avec les services de secours et de police.

La sécurité routière fait partie, depuis de nombreuses années, des préoccupations principales de la zone de police de La Louvière. Des conférences-débats avaient régulièrement lieu avec les rhétoriciens des établissements de l’entité afin de les sensibiliser. Après une absence due à la crise sanitaire, ces conférences-débats feront leur retour ce mardi 24 mai. Pour l’occasion, élèves, services de police et de secours auront l’occasion de débattre sur les dangers liés à la vitesse.

"Notre zone de police et la Ville de La Louvière ont fait de la sécurité routière une de leurs priorités de travail, celle-ci étant d’ailleurs reprise dans le Plan Zonal de Sécurité", indique la zone de police de La Louvière. "Afin d’assurer notre mission d’éducation et de sensibilisation et fort du succès rencontré par les éditions précédentes, nous réitérons, après une pause due à la pandémie, l’organisation d’une conférence-débat destinée aux rhétoriciens des établissements de l’entité. Pour cette édition, il a été décidé que le thème de cette conférence serait la vitesse."

Tout au long de cette conférence, les élèves auront également l'occasion de discuter avec différents intervenants. Ils pourront ainsi en savoir plus sur les expériences du SMUR ou des pompiers par exemple, mais également de parents de victimes de la route. "Nathalie Gondry, maman de Matthieu Sardo, décédé dans un accident de la route l’année dernière, sera présente et partagera son témoignage avec nous", confirme la police de La Louvière.

L'après-midi des rhétoriciens louviérois se terminera par la reconstitution d'un accident devant l'Hôtel de Ville. Une initiative originale qui permettra à ces jeunes de mettre des images sur les discussions du débat. Le bourgmestre, Jacques Gobert, et le Chef de Corps, Eddy Maillet, seront présents pour cette journée spéciale.