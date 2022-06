Après avoir vu les différents villages de la région du Centre vivre au rythme du carnaval, les Rhodiens auront à leur tour droit au retour de leurs festivités. Après deux années d’absence, elles seront à nouveau organisées les 25, 26 et 27 juin prochains. Pour l’occasion, la volonté des autorités rhodiennes était d’apporter un souffle inédit et original à cet évènement. D’une part, le carnaval du Roeulx se dissociera du festival "Des Ballons et des Ailes", lequel est reprogrammé au dimanche 14 août 2022. D’autre part, une scène musicale sera installée sur la place de la Chapelle ainsi que plusieurs bars d’associations locales et stands de nourriture. La Grand-Place accueillera quant à elle les animations foraines.

Le carnaval du Roeulx sera donc quelque peu réinventé cette année. Il commencera dès le samedi 25 juin à 17h par l’ouvertures des animations du grand feu de la Saint-Jean. S’en suivra le départ du cortège. La réception des participants par les autorités se tiendra à l’ancien hôpital Saint-Jacques sur le coup de 19h45. Le cortège aux flambeaux déambulera ensuite, en musique, dans les rues de l’entité aux alentours de 21h30 avant la mise à feu au terrain de football. Les festivités du samedi se clôtureront aux alentours d’une heure.

Les sociétés folkloriques n’auront que très peu de repos puisqu’elles seront de sortie dès 4h30 le lendemain. La réception et la remise des médailles par les autorités se tiendra aux alentours de 11h à la salle Saint-Jacques. Le cortège démarrera ensuite vers 16h. De 20h à minuit, le DJ Lino mettra le feu à la foule. En parallèle, les feux d’artifice seront tirés à 23h sur la place du Château. Les festivités du dimanche prendront fin à 2h.

Sortie des sociétés folkloriques et des Gilles "Les Rhodiens" ainsi que l’apéro confetti du patro seront au programme du lundi. En soirée, la kids party et un second DJ set prendront place. Deux brûlages clôtureront ces trois jours de fêtes. Celui du Paysan sur la place de la Tannée à 22h30 et celui des bosses des gilles "Les Rhodiens" à 23h30.

Attractions foraines, foodtrucks et bars associatifs seront au rendez-vous tout le week-end.