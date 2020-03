Les cyclistes, piétons et motards ont payé un lourd tribut.

C’est un triste record qui vient d’être décroché par la province de Hainaut. En effet, selon les chiffres du dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, les routes de notre province restent les plus meurtrières. « Le nombre de tués sur les routes de la province de Hainaut a fortement augmenté au cours de l’année 2019 par rapport à l’an dernier », confirme-t-on du côté de l’institut.

C’est la première hausse constatée après trois années consécutives de baisse. En 2019, il a fallu constater le décès de 107 personnes, contre 87 en 2018. Les catégories les plus touchées sont les cyclistes (de 2 à 7 décès), les piétons (de 9 à 14 décès) et les motards (de 11 à 17 décès). "Le nombre de cyclistes décédés n’a jamais été aussi élevé. Le Hainaut est la province belge qui compte, en nombre absolu, le plus grand nombre de tués sur les routes, devançant des provinces flamandes parfois beaucoup plus peuplées qu’elle."

Les cyclistes, les piétons et les motards ont dont particulièrement payé un lourd tribut. En revanche, le nombre d’accidents tous usagers confondus a baissé. "Assez paradoxalement, le nombre d’accidents est, lui, en baisse (-4%) et atteint un niveau historiquement bas. Cette diminution touche toutes les catégories d’usagers, sauf les piétons (de 508 à 517 accidents) et les cyclistes (de 270 à 295 accidents)."

Toujours selon Vias, une nette hausse a été enregistré au cours des six premiers mois (+ 39 décès au premier trimestre, + 28 au deuxième trimestre) et une baisse au cours des six derniers mois (-19 décès au troisième trimestre, -12 décès au dernier trimestre). Une diminution cependant insuffisante pour compenser la hausse du début d’année.

Des chiffres inquiétants donc, d’autant plus que "cette hausse de nombre de tués sur les routes tombe particulièrement mal dans la mesure où un objectif a été fixé pour la fin de l'année 2020: pas plus de 420 tués sur les routes belges. Il est évident maintenant que cet objectif ne sera pas atteint", souligne l'organisation.