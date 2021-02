Concurrentes mais aussi et surtout solidaires, une trentaine de boxes de CrossFit francophones viennent d’unir leurs forces et de solliciter des avocats afin de lancer une procédure en référé devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Objectif, obtenir dès à présent et par voie judiciaire la réouverture des salles de sport. L’initiative est la première du genre dans le Benelux mais les premiers signataires espèrent obtenir le soutien de nombreux autres professionnels du secteur.

Dans la région, Mathieu De Middeleer n’a pas réfléchi à deux fois avant de rejoindre le mouvement. "Nous espérons obtenir la réouverture de nos salles en introduisant un dossier qui prouve qu’elles ne sont plus dangereuses qu’un supermarché ou que les transports en commun", explique le gérant du CrossFit Chapelle-lez-Herlaimont. "Aujourd’hui, nous sommes toujours considérés comme un secteur récréatif alors que les bienfaits du sport ne sont plus à prouver."