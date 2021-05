La mobilité douce devient progressivement la priorité des communes. La région du Centre possède de véritables atouts, avec ses entités rurales et ses nombreux coins de verdure. À Seneffe, une série d’investissements a été lancée depuis ce début d’année. Vélos électriques disponibles en test gratuitement, campagne de sensibilisation au brevet cycliste dans les écoles, les autorités communales développent le sport à deux roues.

Lors d’une première phase, une étude a été réalisée pour identifier les points forts et points faibles du réseau cycliste. "Nous avons réussi à définir nos options grâce à cette analyse", explique l’échevin en charge de la mobilité douce, Nicolas Dujardin. "C’était le fruit d’une consultation avec les citoyens, qui ont pu émettre leurs constats et idées. Il y avait une vraie demande de privilégier l’intégralité du réseau et pas seulement ajouter un gros axe. L’idée est de lier tous les villages ensemble grâce à des espaces cyclables." Au total, six itinéraires sont prioritaires.

Le projet rentre maintenant dans sa deuxième phase. La commune a choisi de mettre en place un comité de suivi qui associe élus, techniciens et citoyens. Il a pour vocation de coordonner la conception du plan communal. "L’idée est d’opérationnaliser le réseau", ajoute Nicolas Dujardin. "Les citoyens volontaires donneront leur avis pour compléter le projet. Ils prendront part à la mise en œuvre, comme depuis le début." Un projet financé par une subvention de la Région wallonne, de l’ordre de 300 000 euros.

Les personnes intéressées par ce développement cyclable peuvent s’inscrire en envoyant leur candidature, ainsi qu’une lettre de motivation pour le lundi 17 mai 2021, à l’adresse suivante : Administration communale – Service Mobilité – rue Lintermans, 21 à 7180 SENEFFE, ou par mail, mobilite@seneffe.be.