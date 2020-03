Un bel engagement solidaire de la part de ces deux sociétés !

La situation est exceptionnelle et anxiogène. Pourtant, partout en Belgique, certains citoyens prouvent une fois encore que la solidarité n’est pas morte. Face à la pénurie de masques de protection pour les professionnels du secteur des soins de santé, nombreux sont ceux qui ressortent les machines à coudre. Les entreprises ne sont pas en reste puisque du côté de Seneffe et d’Écaussinnes, de beaux gestes ont été constatés.

La société Ineos, située dans le zoning de Feluy, a ainsi donné 100 masques, qui seront distribués aux intervenants de première ligne. "Il ne s’agit évidemment que de quelques unités par intervenant. C’est bien insuffisant mais la société nous a contacté d’initiative pour faire ce don et ça, c’est à saluer", précise la bourgmestre de Seneffe, Bénédicte Poll.

"Certains intervenants ont aussi refusé parce qu’il leur restait un peu de stock. Ils ont préféré que ces masques soient attribués en priorité à ceux qui en avaient urgemment besoin. C’est une solidarité qui fait du bien." Les médecins exercent dorénavant principalement par téléphone et ne rencontrent plus de patients susceptibles d’être contaminés. La priorité est donc donnée au personnel soignant toujours bien présent sur le terrain.

"Nous ne pouvons, à ce stade, pas faire plus. Mais ce mardi, nous allons malgré tout tenter notre chance auprès d’autres entreprises du zoning et voir si des stocks sont disponibles de leur côté." La société Total Petrochemicals a elle aussi donné une partie de son stock de masques (300) à destination du personnel médical et paramédical d’Écaussinnes. Les personnes concernées seront contactées ce mardi après-midi par le service prévention de la commune.