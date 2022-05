La ministre De Bue a confirmé avoir reçu les documents de la commune et est en train de les analyser.

A la demande de Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble à Ecaussinnes, le député wallon François Desquesnes a interpellé la ministre Valérie De Bue concernant la liquidation du subside de la crèche Bel Air. Dans sa réponse, la Ministre a notamment précisé que les états d'avancement envoyés par la Commune d'Ecaussinnes n'étaient pas correctement scindés entre la partie crèche et les autres fonctions du bâtiment. Le collège communal d'Ecaussinnes a finalement envoyé le décompte finale ce 26 avril.

La Ministre a en outre précisé que "les états d'avancement suivants jusqu'à l'état final ont été transmis en date du 23 décembre 2019 mais que pour clôturer le dossier et verser le solde du subside, des documents complémentaires ont été réclamés en date du 17 janvier 2020. Une réponse partielle a été apportée par la commune d'Ecaussinnes en date du 27 janvier 2020. Un rappel de la demande a été effectué en date du 13 septembre 2021. Le collège communal a alors approuvé le décompte final le 29 mars 2022. Ce dernier a été envoyé le 26 avril au SPW. Le SPW analyse actuellement ces documents en vue de la liquidation de la subvention".

Ces retards dans l'examen des justificatifs s'expliquaient dans un premier temps par des calculs qui avaient dû être réalisés par Igretec pour répartir les subsides entre la crèche et l'ONE. Les états d'avancement devaient être remis sous une forme particulière reprenant tous les postes et repartis entre l'ONE et la crèche "Bel Air", ce qui nécessitait un travail d'encodage poste par poste important. Une première présentation des documents avait été réalisée mais avait été refusée par le pouvoir subsidiant car ce dernier voulait qu'on s'en tienne à son tableau d'encodage. Par ailleurs, vu que des montants devaient être divisés, cela avait entraîné des erreurs d'arrondis, de virgules.

"Dans sa réponse, la Ministre Valérie De Bue n'a pas manqué de pointer les nombreux rappels qui ont dû être faits par la Région wallonne à la commune d'Ecaussinnes pour obtenir les documents demandés, dans les délais et dans les formes. On est à la limite de la négligence. On entend un autre son de cloche de la ministre par rapport à ce qui nous a été rapporté par le Bourgmestre en charge des finances au conseil communal. Je suis intervenu à plusieurs reprises pour récupérer ce subside de 600 000 euros afin qu’il ne soit pas oublié", indique Sébastien Deschamps.

Pour rappel, la première pierre de la crèche "Bel Air" a été posée en fin d’année 2016. Les subsides devraient donc prochainement être totalement versés à la commune clôturant ainsi ce dossier de longue date.