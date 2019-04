Ils avaient fait de nombreuses concessions dans l'espoir d'un nouveau plan d'investissement.

La grisaille surplombait l'usine Durbor mardi. Mais aussi la mine des travailleurs qui quittaient au compte-goutte l'entreprise sonégienne après une assemblée générale houleuse. Le bilan est déposé. Si des discussions doivent être entamées avec le curateur, l'hypothèse d'une reprise est pratiquement écartée.

"C'est la fin", soupire Claudio, 41 ans dans l'usine. "On nous a fait miroiter des tas de projets et au final il y a quoi ? Rien du tout ! Pour moi, c'est terminé. Mais c'est malheureux pour les plus jeunes."

Les efforts consentis par les travailleurs pèsent aujourd'hui d'autant plus lourds sur leurs épaules. "Green a repris en juillet sans nous annoncer la couleur", évoque Pascal, 26 ans dans l'usine. "Mais quelques mois plus tard, nous devions renoncer à nos primes de nuit et accepter de travailler les dimanches et jours fériés au tarif simple. C'était passé à une courte majorité car il y avait encore l'espoir d'un nouveau plan d'investissement. On nous parlait même d'une nouvelle usine. Et aujourd'hui, c'est le dépôt de bilan. On se sent trahi. Mais ça a toujours été comme ça à Durobor, les travailleurs ont toujours été trahis."

Vincenzo, 37 années d'usine au compteur, aura tout connu. "Quand je suis arrivé ici, il y avait 1200 ouvriers. On en a vu passer des directeurs, on a connu des restructurations et toutes sortes. Aujourd'hui, c'est la fin." L'usine Durobor emploie encore 156 personnes.