La réhabilitation du site doit permettre la concrétisation du contournement Est de La Louvière.

La SPAQuE poursuit son travail sur le site des laminoirs de Longtain, à La Louvière. Les travaux de dépollution viennent en effet de débuter. Réalisés grâce aux Fonds européens FEDER, ils concernent la zone destinée au projet de contournement Est visant à relier l’autoroute E42 et les hôpitaux Jolimont et CHU Tivoli.

La zone concernée par ces travaux de dépollution est située au sud du site des anciens laminoirs. "Sa réhabilitation permettra l’aménagement de voiries reliant l’autoroute E42 et les hôpitaux Jolimont et CHU Tivoli, qui sont également deux des plus gros employeurs de La Louvière. La Ville prévoit également l’aménagement d’une zone d’habitat et d’espaces verts", communique la SPAQuE.

Les investigations menées en 2018 par la SPAQuE sur ce site avaient permis de mettre en évidence la présence de métaux lourds, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), d’hydrocarbures pétroliers et, plus localement, des solvants chlorés, tant dans les sols que dans les eaux souterraines. À l’issue de quelque 86 sondages, ce sont 500 échantillons qui avaient été prélevés dans les sols et 20 dans les eaux. La SPAQuE avait estimé qu’il y avait 16 000 m³ de terres polluées et environ 2000 m³ d’eau souterraine polluée.

Afin de permettre à la Ville de La Louvière de développer son projet, il faut donc procédera à l’excavation des taches de pollution. Les terres polluées seront ensuite envoyées en centres de traitement agréés. Les zones excavées seront alors remblayées. Enfin, les eaux souterraines contaminées en composés chlorés seront traitées sur site.

Une convention avec la Direction générale opérationnelle des Routes et Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie (SPW) a également été conclue. Elle prévoit l’analyse et la prise en charge des terres issues du décaissement de la future voirie. Pour rappel, les laminoirs de Longtain ont été fondés en 1924-1925 et étaient dévolus initialement à la fabrication à chaud de petits aciers marchands. Les activités avaient ensuite évolué pour cesser définitivement en 2016. Les bâtiments situés sur la zone concernée par le projet de contournement ont été démolis en 2018.