La culture revit depuis le 1er décembre. Après une seconde fermeture obligatoire à cause des mesures sanitaires, les musées et expositions ont reçu le feu vert pour retrouver leurs visiteurs. Toutefois, le public ne se presse pas encore au portillon. L'affluence des musées a même été très faible durant cette première quinzaine de décembre.

"Nous étions ravir de rouvrir mais c'était la semaine juste avant la Saint-Nicolas", observe le Musée Royal de Mariemont. "En consultant nos collègues d’autres musées, nous pensons que les visiteurs ont sans doute préféré fréquenter les magasins avant les musées. Depuis lors, nous en avons retrouvés certains (majoritairement régionaux, bruxellois et français) mais les chiffres ne sont pas impressionnant."

Au Château de Seneffe, quelques visiteurs viennent également chaque jour. Mais ils se comptent presque sur les doigts de deux mains. "Dès la réouverture, nous avons eu des réservations", explique le musée. "Mais nous appliquons les mesures et donc limitons le nombre de personnes. Comme tous les musées, nous ne pouvons pas accueillir de groupes, ni mettre en place des activités en famille mais nous avons le baiser électrique, un livret de jeu à acheter sur place ou à télécharger, ainsi que les applis."

Rien n'est toutefois dramatique. "A cette période de l’année, tous les musées constatent une baisse de fréquentation", assure-t-on au Musée Royal de Mariemont. "Cependant, il faut insister sur le bon côté de ce nombre de visiteurs limités imposé. Vu qu’il est très bas, les visiteurs qui réservent peuvent se sentir comme "propriétaires" du musée. Ils peuvent le visiter presque tout seul. Quelle chance !"

Une expérience unique sur laquelle compte insister le Musée du Carnaval et du Masque à Binche pour attirer des visiteurs durant les congés d'hiver. "Durant les dix premiers jours après la réouverture, nous avons accueilli une centaine de visiteurs", commente Marie Lempereur, responsable communication du musée. "Mais il est clair que nous espérons booster l'affluence durant les fêtes de fin d'année en sachant que les familles ont moins d'activités à leur disposition que d'habitude."

Exceptionnellement, le musée binchois sera d'ailleurs ouvert entre Noël et Nouvel An. "C'est l'occasion pour les familles de découvrir des lieux culturels ouverts qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Chez nous plus particulièrement, nous espérons aussi que les habitués de carnavals - même s'ils sont annulés - aient l'envie de rester au contact de leur folklore via notre exposition permanente. Nous allons d'ailleurs tenter de faire vivre le carnaval de Binche à notre manière avec de nombreuses nouveautés dès janvier."

Pour préparer sa visite dans l'un des musées de la région, il suffit de réserver par "bulle" via les sites internes respectifs.