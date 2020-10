Le jeu de chaise musicale post-désignation du nouveau Gouvernement fédéral a d'importantes conséquences sur l'échiquier politique de La Louvière. Le Collège communal va perdre son échevine de la culture et du tourisme. Leslie Léoni, en poste depuis le départ de Michel Di Mattia au parlement wallon en juin 2019, débarque au Parlement fédéral en récupérant le siège de député PS laissé vacant par la nouvelle ministre de la Défense Ludivine Dedonder.

La Louviéroise de 39 ans a accepté la mission et a prêté serment ce jeudi après-midi devant la Chambre. Elle devra donc abandonner son poste d'échevine. "Il faut savoir qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre un mandat de parlementaire fédérale et une fonction dans un Collège", précise le bourgmestre Jacques Gobert. "Ce sont les statuts du PS qui ne permettent pas ce cumul. Mais il est certain qu'il y a eu un effet de surprise. Nous n'étions pas préparés à cela."

Jacques Gobert regrette forcément le départ de son échevine. "Pour La Louvière et la région du Centre, c'est évidemment très positif d'avoir une députée comme elle. Mais sur le plan purement communal, je considère cela comme une perte. Nous perdons une échevine qui avait le costume taillé sur mesure par rapport à ses compétences et qui était comme un poisson dans l'eau avec ses matières."

© DR



Le bourgmestre va désormais réunir les instances de l'USC de La Louvière pour se pencher sur son remplacement qui ne devrait pas être effectif avant plusieurs semaines. "Il n'y a pas d'extrême urgence parce que Leslie va continuer son mandat d'échevine durant une période de transition, le temps que les instances du parti se réunissent. Le comité fera une proposition à l'assemblée générale des affiliés puis un vote sera fait."

Il pourrait s'agir d'un homme ou d'une femme mais ce nouvel échevin sera issu du PS et déjà membre du conseil communal. Hormis Michel Di Mattia (député wallon), les quatorze conseillers communaux socialistes sont donc des candidats potentiels à la succession de Leslie Léoni. "Mais celui qui arrivera n'aura pas forcément les mêmes matières car nous pourrions rabattre certaines cartes", nuance Jacques Gobert.

Leslie Léoni devient la deuxième députée fédérale socialiste de La Louvière dans cette législature 2019-2024, après sa collègue Laurence Zanchetta qui a été élue grâce au septième score de la liste en mai 2019. Au Parlement fédéral, elle rejoint non seulement Laurence Zanchetta mais aussi le Sonégien Patrick Prévot. La région du Centre aura donc désormais trois représentants du PS.