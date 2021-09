Le futur centre logistique de Lidl, actuellement en construction dans le zoning Garocentre Magna Park à La Louvière, sera autonome en électricité. C'est en tout cas l'ambition de Lidl, qui pour cela a fait construire sa propre éolienne, érigée à quelques centaines de mètres du centre destiné à approvisionner une centaine de magasins du groupe situés dans le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles.

L'engin, qui mesure 150 mètres de hauts pales comprises, a été symboliquement mis en service ce mercredi, en présence du ministre wallon de l'énergie Philippe Henry. "La production en électricité de l’éolienne, d’une puissance de 2,35 MW, correspond à la consommation électrique de plus de 1500 ménages sur une année", précise Julien Wathieu, porte-parole de Lidl Belgique. Toute cette production sera envoyée directement au centre de distribution, via une connexion directe, et l'excédent éventuel pourra être renvoyé vers le réseau. A noter que 25 bornes de recharge pour véhicules électriques seront également installées sur le site.

Si cette éolienne, construite par la société Ventis, est une première pour Lidl en Belgique, la chaîne n'en est pas à son premier investissement en matière d'énergie renouvelable. "Nous produisons 12,5% de notre consommation annuelle grâce à nos installations photovoltaïques sur les toits de nos magasins et autres bâtiments", indique Evan Lesage, directeur immobilier du groupe, dont l'ambition est de générer près d’un cinquième de sa consommation d’énergie par le biais d’énergies renouvelables d’ici fin 2024.

Un objectif que l'éolienne contribuera à approcher: "nous augmentons notre production de 4,5%." Pour les 3% restants, le groupe poursuit ses installations de panneaux photovoltaïques au rythme de 15 nouveaux magasins équipés par an.

L'ouverture du nouveau centre de distribution de La Louvière est prévue pour juillet 2022. Il remplacera celui de Courcelles. 235 personnes y seront employées.En attendant la mise en service du centre de distribution, l'électricité produite par l'éolienne est réinjectée dans le réseau de distribution.