L’ancienne ligne SNCB 123, qui relie Braine-le-Comte à Enghien, devrait tôt ou tard être transformée en ravel ou en pré-ravel. Afin de tenir compte de la faune et de la flore qui se sont réapproprié ces espaces, un groupe de naturalistes locaux s’est naturellement constitué afin d’établir un inventaire des espèces observées. Des citoyens désireux d’apporter leur aide sont toujours recherchés, du côté de Braine-le-Comte plus particulièrement.

"Notre groupe, Enghien Environnement, est préoccupé par ce projet de ravel ou pré-ravel sur cette ancienne ligne de chemin de fer, désaffectée depuis maintenant une quarantaine d’années", explique Jean-Pierre Jacobs. "La végétation et la vie s’y sont redéveloppées, il s’agit dorénavant d’un véritable couloir écologique, d’une zone refuge pour les plantes et les animaux. Il est important de préserver cette biodiversité, plus encore dans nos régions qui souffrent de l’agriculture intensive."

Sur la dizaine de kilomètres qui relie Enghien à Braine-le-Comte, les bénévoles se sont donc relayés afin d’établir un inventaire des plantes observées. "Malheureusement, personne au sein du groupe ne réside à Braine-le-Comte. Nous cherchons donc des citoyens qui souhaiteraient nous rejoindre. Au bout de deux mois de travail, l’inventaire botanique est globalement terminé, même s’il peut être complété, notamment avec des données relatives à la faune, plus difficiles à obtenir."

Les candidats ne doivent pas disposer d’un profil particulier. "Nous avons déjà pas mal de compétences au sein du groupe. Ce que nous devons désormais faire, c’est traiter toutes les données qui ont été récoltées, les synthétiser et objectiver nos résultats afin d’avoir quelque chose sur lequel nous appuyer. Ces résultats devront être présentés à qui de droit dans un objectif de sensibilisation."

Un relais auprès des administrations concernées sera dès lors bienvenu. "On ne tient pas suffisamment compte de l’impact de certains projets sur l’environnement et la biodiversité. Nous souhaitons travailler en amont, entreprendre un travail de sensibilisation dès maintenant afin d’éviter d’avoir à mener un véritable combat par la suite, comme c’est le cas du côté de Bassily (entité de Silly, NdlR)."

Pour les naturalistes, plus que jamais, la nature doit être protégée. "La crise du covid est un exemple des conséquences de la perturbation des écosystèmes par l’homme. La biodiversité agit comme un effet tampon. La majorité des virus touchent les animaux mais pas l’Homme. Si ces animaux disparaissent, l’Homme devient sujet aux contaminations." Les candidats bénévoles peuvent se manifester auprès de Jean-Pierre Jacobs via l’adresse jp.jacobs@mail.be.