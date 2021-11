C'est l'une des lignes les plus emblématiques des TEC. La 82 relie Mons à Trazegnies en desservant de nombreuses localités hainuyères: Havré, Boussoit, Maurage, Strépy-Bracquegnies, Houdeng, La Louvière, Jolimont, Morlanwelz ou encore Chapelle-lez-Herlaimont. 200 arrêts au total et quelque 700.000 km par an pour une population desservie de 85.000 habitants. Et dès le 1er décembre, il va y avoir du changement sur cette fameuse ligne 82.

Le TEC a en effet décidé d'en doubler la fréquence. Concrètement, cela signifie qu’il y aura un bus toutes les 15 minutes, entre 6h et 19h du lundi au vendredi, vacances scolaires comprises. Jusqu’à présent, la ligne 82 desservait ses nombreux arrêts toutes les 30 minutes en période scolaire et toutes les heures en période de congés scolaires.

Le changement est de taille. Il en implique d'autres. La société de transport public a ainsi recruté 20 nouveaux conducteurs et conductrices. Elle a en outre enrichi son parc d'autobus de 10 nouveaux véhicules publics. Le TEC se réjouit ainsi de pouvoir augmenter son offre de transport, la qualité du service rendu au citoyen, tout en améliorant ses performances environnementales.

"Le Gouvernement wallon, par sa Stratégie régionale de Mobilité, souhaite réduire l’usage de la voiture et, en conséquence, encourager l’utilisation du transport public. Pour ce faire, il est indispensable de proposer une offre attractive, concurrentielle à la voiture. Étant donné qu’il s’agit d'une des lignes les plus importantes du Hainaut, nous entamons ce travail de refonte de l’offre par la ligne 82", souligne Rémy Prévot, Directeur exécutif Hainaut.

Pour améliorer la lisibilité de l'horaire, le TEC a également décidé de simplifier le trajet. Jusqu'à maintenant en effet, en plus de la desserte reliant Mons à Trazegnies, la ligne 82 disposait de variantes qui permettaient de réaliser des trajets supplémentaires dans certains quartiers à des moments précis de la journée. Ces aménagements étaient surtout réalisés pour les étudiants. Désormais, pour clarifier les choses, cinq nouvelles lignes scolaires viennent s'ajouter distinctement, en plus de la ligne 82. Elles circuleront uniquement du lundi au vendredi, en période scolaire, à raison d’un voyage aller et d’un voyage retour par jour. Il faudra compter désormais avec les lignes 17 (Thieu-Mons), 24 (Maurage-Bray-Mons), 84 (Chapelle-La Louvière), 85 (Maurage-La Louvière) et 89 (Havré-Mons).

Pour le ministre wallon de la Mobilité, c'est un grand pas de plus dans la bonne direction. "Avec cette augmentation d’offre massive, le TEC va offrir des bus à une cadence très importante aux usagers, tout en améliorant la lisibilité de la ligne et en poursuivant la verdurisation de sa flotte", relève Philippe Henry. "Il s’agit d’une évolution tout à fait majeure pour les habitants, qui s’intègre pleinement dans la politique de report modal que nous développons en Wallonie."

À Mons aussi, on se réjouit de ces changements ardemment désirés. "C’est une excellente nouvelle pour Mons. Non seulement il y aura des bus tous les quarts d’heure entre Havré et Mons. Mais en plus, avec la nouvelle ligne 24, les écoliers et les étudiants venant de Saint-Symphorien pourront rejoindre Mons plus facilement. On sait à quel point la ligne 22 est saturée et c’est pourquoi nous avons régulièrement interrogé les TEC pour la renforcer. C’est donc chose faite", conclut Charlotte De Jaer.