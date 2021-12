"Des décisions politico-politiciennes qui ne sont pas argumentées et qui ne tiennent pas compte de l’avis des experts", c’est ce que dénonçait ce jeudi dans nos colonnes Vincent Thirion, directeur du centre culturel Central. Ce dernier avait d’ores et déjà annoncé qu’une action sera intentée en justice contre ces décisions jugées arbitraires. Aujourd’hui, il confirme que les portes de Central resteront bel et bien ouvertes.

"La raison est simple : les raisons évoquées par le gouvernement ne sont tout simplement pas recevables. Nous sommes des professionnels de l’accueil, nous sommes en mesure de recevoir notre public en toute sécurité. Les protocoles ont été suivis et adaptés, les uns après les autres. Nous respectons les mesures de distanciation physique, nous proposons du gel, nous exigeons le port du masque et le covid safe ticket est contrôlé."