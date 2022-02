Le PTB appelle à investir pour atteindre le seuil des 10% recommandé par… le PS!

10% de logements publics dans les communes wallonnes? C'est le seuil minimum fixé par un arrêté de 2013. Mais le PTB a obtenu les chiffres auprès du ministre des Pouvoirs locaux, et on est loin du compte un peu partout.

À Binche notamment, on est en dessous. 7,4% selon la Société wallonne du Logement et 7,7% selon la société de logements sociaux ISSH. "Pire, ce chiffre n’a fait que diminuer ces dernières années. Il était encore de 7,89% en 2008", relève Cédric Lecocq, responsable du PTB Binche. "À en croire le programme 2019 du PS pour la Région wallonne, le PTB n’est pas le seul à faire ce constat : il demande un minimum obligatoire de 10% de logements publics par commune et même la contribution financière de celles-ci à la création de logements publics si la construction n’est pas possible sur le territoire."