L'inquiétude est immense à Manage. Les proches de Louanna Rypens sont sans nouvelle de la jeune fille de 15 ans depuis près d'une semaine. La cellule disparition de la police fédérale vient de lancer un appel à témoins à l'échelle nationale. C'est durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre que Louanna a quitté son domicile situé à Manage. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Louanna est de corpulence normale et mesure entre 1m55 et 1m60. Elle a les yeux foncés et de longs cheveux brun foncé. Elle porte des lunettes à monture mauve foncé. Au moment de sa disparition, elle portait une veste matelassée bleu foncé.