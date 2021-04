C’est une xième conséquence de la crise sanitaire qui s’installe durablement dans nos quotidiens depuis maintenant plus d’un an : le secteur culturel, à l’arrêt, doit sans cesse se réadapter. Dans le cadre de ses "livraisons à domicile", le centre culturel de La Louvière, Central, est visiblement parvenu à se réinventer pour que, malgré un contexte peu propice, la culture ne devienne pas accessoire.

C’est toujours dans cette philosophie que le 20 avril prochain, à 19 heures, Louis Chedid participera à une rencontre virtuelle en direct afin d’évoquer avec son public sa carrière, son nouvel album Tout ce qu’on veut dans la vie, le rapport qu’il entretien avec son public et la scène. Une belle manière de faire patienter ses fans, qu’il aurait dû ravir en janvier dernier au théâtre de La Louvière, mais qui devront finalement attendre le 25 novembre prochain.

"Ses mélodies intemporelles nous accompagnent depuis 40 ans !", rappelle-t-on du côté de Central. "Autant dire qu’il est impatient de reprendre la route : cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom. La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour célébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets fermés."

Pour l’occasion et pour marquer le coup compte tenu de l’événement, le public est dès à présent invité à transmettre ses questions. "Envoyez-nous les questions que vous aimeriez poser à Louis Chedid. Nous nous ferons un plaisir d’en faire une sélection et de les relayer lors de cette rencontre en direct. Faites-nous parvenir vos suggestions par mail à communication@cestcentral.be ou par message via notre page Facebook."

Auteur-compositeur-interprète, Louis Chedid n’est pas à présenter et fait figure de référence de la chanson française. Pouvoir échanger avec lui dans le cadre d’une rencontre virtuelle devrait dès lors en ravir plus d’uns.