Si l'on sait que le coronavirus touche théoriquement moins durement et moins souvent les enfants, toute règle comporte des exceptions. Aux conséquences dramatiques pour les familles confrontées à la dure réalité des soins intensifs avec leur progéniture.

Louise, 11 ans, de Quévy, est ainsi à l'hôpital depuis ce lundi. Alexandra, la maman de Louise, explique sur les réseaux sociaux, dans un souci d'alerte envers les autres parents, que sa fille développe, aujourd’hui seulement, des pathologies consécutives à la maladie. "Elle souffre en fait d’un syndrome inflammatoire multiple du corps. Syndrome appelé MIS-C en anglais ou PIMS en français", explique-t-elle.

A cause de ce syndrome, l'inflammation se propage partout dans son corps. Louise souffre de douleurs au ventre et à la tête ainsi que de multiples courbatures. Sa maman va plus loin sur Facebook: "Cette merde a touché son petit cœur. On est parties pour 5 jours de soins intensifs, à deux, papa ne peut pas venir la voir, c'est très dur, elle veut un câlin de son papa".

"Le chef de service nous parle d'un syndrome post covid... Elle a été en contact avec quelqu'un qui l'a eu. Il me parle de l'école, tous les jours des enfants arrivent dans son service", écrit la maman,a u coeur de cette épreuve compliquée.

"Heureusement les soins pratiqués sont faits avec gentillesse, explication, tout pour rassurer une petite fille de 11 ans qui se demande ce qu'il se passe car nous n'avons jamais côtoyé les hôpitaux de cette manière. (...) Je comprends pourquoi le personnel hospitalier est à bout. Quel courage, quelle passion! Et le gouvernement compte se réveiller quand? Quand l'un deux sera touché?", écrit-elle encore.