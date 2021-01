Pas moins de 151 communes wallonnes se sont portées candidates à l'obtention d'un subside pour acheter des caméras de vidéo surveillance. Mais seules 94 d'entre elles ont été sélectionnées par la ministre de l'environnement Céline Tellier. Dont Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Estinnes, La Louvière et Manage. Elles pourront recevoir un montant maximum de 25 000 euros par commune pour s'équiper en matériel.

Ces nouvelles caméras auront un unique objectif : traquer les auteurs d'incivilités ayant un impact sur la propreté publique. Chacun des cinq communes de la région du Centre a rendu un dossier solidement étayé, mettant en avant les emplacements potentiels identifiés pour être équipés d’une caméra et la manière dont elles vont s’organiser pour exploiter au mieux les images fournies.

Les communes ont désormais jusque juillet 2022 pour installer les caméras (fixes ou mobiles) sur leur territoire. Cette installation est encadrée par un guide juridique et technique réalisé par l’asbl BeWaPP mais elles seront quoi qu'il arrive destinées à la propreté publique. Avec cet équipement répressif, la Région et les communes wallonnes veulent agir contre le sentiment d’impunité d’une petite partie de la population.

Au-delà de la sanction, qui reste l’étape ultime mais nécessaire, les caméras de vidéosurveillance ont également un rôle préventif et dissuasif fort important. "Nous multiplions les projets pour tendre vers le zéro-déchet. Par ailleurs, la lutte contre la malpropreté publique comprend également des actions de sensibilisation, d’éducation, de participation citoyenne et de développement de solutions concrètes proposées aux habitants afin de se débarrasser aisément de leurs déchets quand ils se trouvent dans l’espace public. Il n’y a donc plus d’excuses : la Wallonie n’est pas une poubelle et il est temps que les malpropres le comprennent !", commente la ministre Céine Tellier.