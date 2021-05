La situation est urgente au numéro 8 de la rue Lefort, à Marche-lez-Ecaussinnes. L’état d’une maison fait craindre le pire dans le quartier. La maisonnette est dans un état déplorable, elle a d’ailleurs été déclarée insalubre par le bourgmestre il y a quelques années maintenant. "Depuis que l’épouse est décédée, l’habitation est vide", explique Michel Charlier, le fils de la voisine. "Elle était bien entretenue jusque-là, mais les propriétaires descendants l’ont négligé. Elle était en location, et lorsqu’une famille avec quatre enfants a voulu s’y installer, la police a décrété que ce n’était pas possible. Elle n’avait pas de w.c., et l’électricité était vétuste."

Mais voilà, depuis, la propriété menace celle de la mère de Michel. Tuiles tombantes, cheminée bancale, la situation peut avoir des conséquences graves. "Ma mère est atteinte d’un handicap important, et n’a plus les mêmes réflexes qu’avant", ajoute Michel Charlier. "Attend-on que la maison de ma mère s’effondre avant d’agir ? Sa maison est maintenant remplie d’humidité à cause des infiltrations de l’autre côté et les rats s’invitent chez ma mère. C’est inacceptable !"

Michel craint, en effet, pour la santé de sa mère, mais aussi pour sa sécurité. Le numéro 8 de la rue est accessible à l’arrière par les squatteurs. "Ce type de bâtiment à l’abandon attire des activités illicites, et on ne sait pas qui peut y passer. Imaginez, une personne sans abri y démarre un feu et que la maison brûle. Ma mère ne saura jamais réagir à temps. Ça fait peur !", poursuit le fils.

Ce dernier s’est d’ailleurs tourné vers les autorités communales, dont l’opposition. "Le bourgmestre dispose d'un large pouvoir de police concernant les habitations insalubres", commente le conseiller communal, Sébastien Deschamps (Ensemble). "Il peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour mettre fin au danger que présentent les immeubles pour la santé ou la sécurité de leurs habitants et/ou de la population en général.Par voie d'arrêté de police, il peut ainsi ordonner la réparation, l'évacuation, l'inhabitabilité, voire la démolition, des biens concernés."

Mais du côté du collège, la situation est beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît. Depuis deux ans maintenant, le dossier oppose les propriétaires et Michel à la Justice de paix. "Malheureusement, nous n’avons pas la main mise sur le dossier qui relève plus du pouvoir de la justice de paix", déplore le bourgmestre, Xavier Dupont. "Je me mets à la place de la maman, et ça ne doit pas être facile à vivre. Les différents propriétaires dans la succession ne sont pas tous d’accord pour la revendre ou la rénover. J’ai moi-même rencontré plusieurs fois les propriétaires pour essayer de les faire changer d’avis, mais ça n’a jamais fonctionné."

Renseigné auprès de la Région wallonne, Michel espérait un geste de la commune comme l’achat symbolique de l’habitation pour un euro. Mais là encore, ça coince… "Bien évidemment qu’il serait possible de faire quelque chose, mais dans un contrat, il faut un acquisiteur et un vendeur. Et dans ce cas, ils ne semblent pas prêts à la vendre… On essaie de les convaincre, mais l’euro symbolique ne leur conviendra pas.Ils pourront en avoir bien plus, rien que pour le terrain."

Pour l’opposition, le dernier recours semble être une interpellation au ministre wallon du Logement. Michel espère trouver une solution rapidement pour la sécurité de sa mère.