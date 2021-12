La pandémie et l'incertitude autour de la situation sanitaire n'aura finalement pas raison du marché de Noël de Seneffe, qui sera bel et bien organisé d'ici une dizaine de jours, du 10 au 12 septembre prochain. Néanmoins, comme à Braine-le-Comte, les dernières mesures du Codeco ont contraint l'administration communale de Seneffe et l'Amicale des organisateurs à revoir leurs plans.

Et de passer en mode 100% extérieur. "A la base, il y avait des activités intérieures prévues dans le centre culturel place Penne d'Agenais et au Centre de l'eau, mais tout a finalement été ramené dans le périmètre de la place Penne d'Agenais", explique la commune de Seneffe. Les mesures d'accès au marché de Noël de Seneffe seront les mêmes que partout ailleurs, à savoir Covid Safe Ticket obligatoire dès 12 ans et masque obligatoire dès 10 ans.

Le marché de Noël ouvrira ses portes dès 19h le vendredi 10 décembre, dès 14 h samedi et dès 11 h le dimanche. Les chalets fermeront boutique vendredi et samedi à 23h, conformément aux dispositions du dernier Codeco. Dimanche, les festivités se clôtureront dès 16h. Quant à la consommation de nourriture et de boisson, les lieux devront être aménagés pour qu'elle se fasse à des endroits précis du marché, assis, par groupe de six maximum.