C'est une très grosse déception pour l'enseignement communal du Roeulx. Le projet de relance de la petite école maternelle de Gottignies n'aboutira pas. Du moins, pas cette année. Les porteurs du projets avaient jusqu'au 14 juillet pour trouver 14 futurs petits élèves. Malheureusement, le défi n'a pas pu être relevé. La faute notamment à la crise sanitaire qui a ralenti considérablement les démarches et le lancement des inscriptions.

Une campagne de communication avait pourtant été lancée des dernières semaines pour mettre en avant le projet pédagogique fort choisi pour tenter de séduire des parents d'élèves de la région. Rédigé par un ancien enseignant de cette école, par la suite détaché au Conseil de l'enseignement des communes et provinces, le projet se basait sur une quadruple pédagogie : la pédagogie par le jeu, la pédagogie active, la pédagogie institutionnelle (ou alternative) ainsi que la pédagogie par la nature.

Quant à l'école en elle-même, elle aurait été optimisée pour donner du sens, pour en faire un véritable lieu de vie reprenant autant des espaces intérieurs que des espaces extérieurs aménagés. "A l’extérieur, un espace de rassemblement est proposé, un espace jardin pour les plantations, les semis, des espaces de rangements pour les outils, etc. A l’intérieur, un espace de vie organisé, réfléchi, aménagé, ajusté et réajusté en fonction des besoins de l’enfants et des situations d’apprentissages proposées afin de donner vie à une véritable mini société démocratique et citoyenne", est-il écrit dans le projet pédagogique.

Toutes ces idées sont désormais sérieusement compromises. Mais il restera une dernière chance, en septembre 2021, pour qu'il puisse tout de même se concrétiser. Et l'espoir peut subsister puisque plusieurs parents d'enfants, trop jeunes pour rentrer dès septembre 2020, s'étaient montrés très intéressés par le projet. Réponse dans douze mois...