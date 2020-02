Une délégation manageoise se rendra sur place dans deux mois.

Bevagna, petite bourgade italienne de 5 200 habitants située en plein milieu de l'Italie. C'est là que se rendront une vingtaine de Manageois dans quelques semaines. Dans le cadre du jumelage avec Bevagna, les autorités communales manageoises se lancent en effet à la recherche de citoyens désireux de visiter cette commune de Pérouse aux maisons, ruelles et places traditionnelles.

"La commune de Bevagna, avec qui nous venons de fêter nos vingt années de jumelage, a introduit une demande dans le cadre du programme L’Europe pour les citoyens", explique la commune de Manage. "L’intégration de notre commune jumelle dans ce programme est conditionnée à la participation d’une vingtaine de personnes de chaque ville jumelée avec la Cité Italienne."

Le but essentiel de ce programme européen est de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens. Ce qu'elle poursuit notamment à travers l'objectif de "contribuer à la compréhension qu'ont les citoyens de l'Union européenne, de son histoire et de sa diversité ou encore sensibiliser au travail de mémoire, ainsi qu'à une histoire et des valeurs communes."

Le déplacement de la délégation manageoise en Italie est programmé du 27-28 au 30 mars 2020 (date de départ laissé à l’appréciation du participant). Malheureusement, le déplacement, le logement et la réservation de l’avion sont à charge de chaque participant. Seuls les repas repris dans le programme du séjour sont offerts par la ville de Bevagna.

> Toute personne intéressée par ce voyage, peut en faire part à l'échevine Houdy Véronique au 0496/64.68.55 ou à Béatrice Leriche au 064/57.07.69.