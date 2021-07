Après la collecte de dons, la commune de Manage a mis la main à la pâte. L’administration communale a de nouveau entrepris une nouvelle action de solidarité. Un appel aux volontaires a été lancé la veille de la fête nationale belge pour venir en aide aux sinistrés. Pour cette occasion, un car communal a été mis à disposition pour assurer le transport aller-retour des 50 bénévoles présents, qui n’ont pas hésité à participer, un jour férié, au nettoyage des quartiers et au réconfort des citoyens dans le besoin.

Membres du collège communal, conseillers communaux, personnel, collaborateurs du CPAS et de nombreux citoyens manageois, tous ont pris le départ à 7h du matin, sur le parking de la commune, vers la commune de Trooz. Femmes, hommes, aînés et adolescents ont décidé d’unir leurs forces pour soutenir les habitants de cette entité sinistrée. "Les bénévoles présents pour le départ ne pouvaient pas rester insensibles face à cette catastrophe, et c’est pour cette raison qu’ils ont décidé d’apporter leur aide", explique l’administration communale. "Parmi eux, de jeunes adolescents ont exprimé qu’il était dans leurs devoirs de participer à cette action, et remercie la commune d’organiser cette initiative."

Des échanges en amont ont été entretenus entre les communes de Manage et de Trooz pour cibler les besoins et les missions. Le car était approvisionné en matériel de nettoyage comme des torchons, brosses, seaux et raclettes. "Sur place, un groupe de déblayage s’est occupé de nettoyer et vider une chapelle dans son entièreté", précise l’administration manageoise. "Elle peut actuellement être mise à disposition de l’administration communale de Trooz pour réceptionner des dons."

Un deuxième groupe avait pour mission d’aller à la rencontre des sinistrés et leur apporter du soutien moral via une distribution de tracts dans lesquels tous les numéros d’urgence étaient repris. Des sucettes au miel, et près de 150 pots contenant le miel récolté sur le toit de la commune ont été offerts aux citoyens. La commune de Manage a encore organisé ce jeudi matin un nouveau transfert de dons récoltés à la salle Arthur Haulot vers la commune de Soumagne. La solidarité continue dans la région du Centre !