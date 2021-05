En mars dernier, le gouvernement wallon annonçait dégager une enveloppe de 22 millions d’euros à destination des communes pour aider les clubs sportifs. Lors du conseil communal de ce mardi à Manage, le subside a été confirmé pour 44 clubs reconnus par une fédération sportive. Avec environs 2 000 affiliés sur l’entité, ce sont 80 000 euros qui seront débloqués pour les clubs manageois à raison de 40 euros par affiliés.

Une bonne nouvelle pour le secteur sportif de la région, qui en a bien besoin. En effet, la caisse de certains clubs sportifs de la commune est dans le rouge. "Ce n’est une surprise pour personne. Sans les entrées régulières le long de la saison et la fermeture des buvettes, les finances ne peuvent pas être bonnes", explique l’échevin des sports, Régis R’Yadi. "Les frais fixes eux sont bien là, comme les frais des fédérations ou encore de l’arbitrage quand les compétitions sont possibles. Certains clubs n’ont pas eu d’autres choix que de faire des sacrifices."

Avec une majorité de clubs de football, les plus petits ont par exemple diminué leurs nombres d’équipes afin de limiter les frais. Et pour éviter la banqueroute de certains, la commune a enchaîné les aides à son niveau. "Dès le début de la crise, nous avons décidé de rembourser les heures de location des salles", ajoute Régis R’Yadi. "Nous avons déjà les heures les moins chères de la région, mais nous souhaitions aller plus loin. Tous les clubs qui le souhaitaient pouvaient également passer par la location de salles communales afin de réaliser des soupers ou de petits évènements lorsque cela a été possible."

Ce soutien financier est attendu pour, au plus tard, le mois de septembre. La formule proposée a été voulue simple pour que l’aide soit octroyée rapidement. Le soutien wallon sera toutefois conditionné. D’un côté, les communes s’engagent à ne pas augmenter les loyers lorsqu’elles sont propriétaires. Et de l’autre côté, les clubs ne revoient pas leurs cotisations à la hausse.

Les sportifs auront ainsi les moyens financiers de se relancer pour la saison 2021-2022 attendue avec impatience. "Je crois que tout le monde souhaite reprendre normalement et au plus vite, malgré le contexte d’incertitude qui plane. Non seulement d’un point de vue financier, mais aussi pour le moral. À Manage, on aime la convivialité et la joie de vivre", termine l’échevin. Une convivialité qui devrait progressivement être retrouvée dès le 9 juin, avec le lancement du plan plein air.