Ce samedi matin, la commune d’Estinnes annonçait l’annulation de la saison carnavalesque 2021. Dans la foulée, la commune de Manage emboitait le pas. C’est à l’issue d’une réunion – organisée en visioconférence – entre l’ensemble des sociétés, comités organisateurs et administration que la décision a été prise, non sans tristesse.

"À l’instar des carnavals des entités voisines, le folklore souffre également des conditions sanitaires actuelles et est il est difficile d’imaginer que les contraintes se dissiperont d’ici le premier semestre 2021", expliquent les différentes parties. "Dans ces conditions, l’assemblée a été unanime quant à l’annulation des carnavals de l’entité jusqu’au 30 juin 2021."

La sécurité doit en effet primer sur le divertissement. "Comment imaginer l’organisation d’un carnaval sans ces moments de partage, de convivialité et d’échanges ? Tous ont prôné un retour du carnaval dans de bonnes conditions sanitaires et dans un esprit carnaval." Un point d’interrogation reste cependant en suspens.

"Pour ce qui est du Caudia à Bois d’Haine, cette manifestation qui s’apparente à une procession, pourrait être adaptée afin de permettre son organisation. Il est actuellement difficile de se prononcer sur le long terme. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, une réflexion devra être portée sur la possibilité d’organiser cette manifestation en préservant la sécurité et la santé de tous."

L’annulation de la saison carnavalesque porte tant sur les répétitions batteries que les soumonces et carnavals. "De manière à relancer et soutenir les festivités au sortir de cette crise, le collège se positionnera prochainement sur le maintien des subsides, amputés de la recette liée aux forains, aux différents groupements et comités organisateurs. Ce geste semble primordial pour la relance de notre folklore et ne pourra qu’être bénéfique au secteur de l’horeca, très touché par la crise."