La vie sociale reprend des couleurs dans cette maison de repos.

Depuis lundi, les visiteurs qui poussent les portes des Jardins de Scailmont à Manage ont droit à un comité d'accueil peu banal. Dans cette maison de repos en effet, ce sont les résidents qui gèrent les venues.

"Il y a toute une procédure à respecter pour les visites", explique Brieuc Collard, responsable paramédical. "Les familles qui veulent rentrer doivent toujours sonner avant. La température des visiteurs est systématiquement prise. Il faut également s'assurer que les masques sont bien portés et remplir le registre."

La maison de repos de Manage avait déjà innové lors des différentes phases de déconfinement avec des visites à travers les grilles de la résidence, puis avec des rencontres en extérieur. Une nouvelle étape a été franchie avec les visites au sein de l'établissement et l'idée est rapidement venue d'associer les résidents dans l'application du protocole.

"L'idée est de donner un rôle aux résidents pour qu'ils se sentent utiles à la communauté. Ça correspond à la philosophie de notre maison de repos qui vise à changer le regard sur les personnes âgées, surtout lorsqu'elles sont atteintes de troubles cognitifs comme chez nous", poursuit Brieuc Collard. "On a trop souvent l'impression que les personnes âgées ne sont plus capables de rien faire et que les maisons de repos sont des mouroirs où on attend que la journée passe. Mais nous avons une maison qui est vivante, par ses habitants."

Et les principaux concernés sont ravis de la mission qui leur a été confiée. "Après une longue période de confinement durant laquelle les contacts sociaux ont manqué, ça leur fait du bien de voir du monde", conclut le responsable paramédical.