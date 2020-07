L'enquête publique pour le rapport urbanistique et environnemental est lancée.

Dans quelques années, ce sont 11 maisons et un bloc de 9 appartements qui devraient voir le jour sur un terrain vague de Bois d'Haine (Manage). Situé entre la rue du Médoc, la rue de Bévagna, la rue du Caudia et la place communale, cet espace est actuellement inoccupé. Mais il sera bientôt officiellement reconnu comme zone d’aménagement communal concerté (ZACC).

Pour ce faire, la commune de Manage doit réaliser un Rapport urbanistique et environnemental (RUE) qui pose le cadre général et l'orientation du projet. A savoir une zone résidentielle de 20 logements avec une place publique et des places de stationnement. C'est dans ce cadre qu'une enquête publique vient d'être lancée (jusqu'au 7 septembre) tandis qu'une réunion d’information accessible au public est organisée le mardi 14 juillet au Centre culturel et sportif du Scailmont.

Les riverains auront l'occasion de poser leurs questions et émettre des remarques. "Mais on ne décidera pas maintenant de l'emplacement des maisons et des détails", précise Emerence Leheut, échevine en charge de l'urbanisme. "Ce n'est qu'une fois le RUE validé que l'on passera à l'étape du permis d'urbanisation qui reprendra des plans, des esquisses plus précis. A ce moment-là; une nouvelle enquête publique sera organisée."

L'étape actuelle fait donc partie des prémisses du projet même si elle s'avère indispensable. "Une première enquête publique pour le RUE avait été réalisée en 2014. Mais quelques années plus tard, la Région wallonne est revenue vers la commune de Manage en expliquant qu'il manquait certaines informations dont l'avis de la Commission consultative d'aménagement du territoire (CCAT). Puisque le projet a été modifié depuis 2014, nous relançons l'enquête publique en 2020."

Les modifications portent essentiellement sur la voirie d'accès pour les véhicules. Il ne sera plus question d'entrer dans la zone via la rue de Bévagna (qui restera un cul-de-sac) mais bien via la rue Valéry Happe, qui longe la place communale de Bois d'Haine. Quant aux autres détails, il ne seront abordés quand lors de l'étape suivante avec la demande de permis d'urbanisation.