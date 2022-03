Le samedi 12 mars dernier, la commune de Manage s'est jointe à une série d'initiatives mises en place pour venir en aide aux nombreux réfugiés ukrainiens. En effet, voyant qu'un grand nombre de citoyens souhaitaient apporter leur aide aux familles fuyant les zones de guerre en Ukraine, la commune a mis en place des actions de solidarité.

C'est dans ce contexte que l'Administration communale a organisé une collecte de dons samedi dernier lors de laquelle les personnes qui le souhaitaient pouvaient déposer des médicaments et de la nourriture non périssable. "Je remercie la générosité de nos citoyens ! Il est important d’aider ces réfugiés fuyant la guerre, l’Ukraine défend sa démocratie et sa souveraineté", explique le bourgmestre Bruno Pozzoni. "Etant pour la démocratie, nous participons et nous défendons également ces valeurs à la Commune !"

Afin de mener à bien cette mission humanitaire, le Plan de Cohésion sociale et le service de la Division Travaux étaient présents sur place pour récolter les dons des citoyens et les stocker dans un camion. L'ensemble de ces dons sera ensuite acheminé vers le Palais 8 du Heysel à Bruxelles. L'endroit de rassemblement des dons belges qui fut déterminé par l'ambassade d’Ukraine de Belgique.

Parallèlement à cela, l’Administration communale a mis en place un formulaire (disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGHhWAKzTgTb9GxykinHC4wwzXGuoLLC5kkxifnXVQsaSnVg/viewform) où les personnes qui souhaitent proposer une solution d'hébergement pouvant accueillir un ou plusieurs réfugiés ukrainiens peuvent indiquer si elles possèdent une chambre, plusieurs chambres ou encore un logement entier. Les services communaux s'attèleront à centraliser les demandes de ces personnes volontaires.