On le sait, et la pandémie le confirme de jour en jour, les étudiants ne sont pas à l'abri du coronavirus. Les écoles sont d'ailleurs placées en code rouge avec une batterie de mesures pour enrayer la propagation de la covid. Dans ce combat titanesque, l'information joue un rôle crucial. Mais le défi n'est manifestement pas évident à relever.

Dans une classe de secondaire de l'institut Sainte-Thérèse à Manage, des élèves ont ainsi appris qu'un de leur camarade avait été testé positif à la covid. Comme le veut la procédure, les parents ont reçu un courrier du Service de Promotion de la Santé à l'École. Le hic soulevé par des parents, c'est qu'ils ont été avertis le 11 décembre par un courrier daté du 10, alors que l'élève a été testé positif le 8. Or, même si leur enfant est considéré comme un contact à faible risque, il est recommandé de prendre des dispositions durant 14 jours comme éviter les contacts avec les grands-parents ou les activités extrascolaires. Il s'est donc passé trois jours durant lesquels les parents n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires.

Un problème isolé? Dans certains cas, ça va plus vite. Dans d'autres, c'est pire. Et difficile de voir où ça coince tant divers facteurs peuvent influencer la marche à suivre. "Nous suivons la procédure de l'ONE en fonction des informations que nous recevons", nous explique une responsable du PSE de Haine-Saint-Pierre. "Quand un cas positif est détecté, nous pouvons l'apprendre par l'école, par le médecin traitant ou par le centre de tracing. Nous rédigeons alors le courrier qui est transmis par l'école aux parents. Mais nous n'avons pas toujours tout de suite l'information. Ça peut parfois prendre plusieurs jours au niveau du tracing. Parfois, c'est du côté des labos que ça coince. Et on le déplore évidemment. Dans certains cas, ce sont même les parents qui ne respectent pas les mesures en ne déclarant pas des cas positifs ou en envoyant encore à l'école d'autres membres de la fratrie."

Nous avons tenté de joindre l'institut Sainte-Thérèse, sans succès. D'après le PSE de Haine-Saint-Pierre, les écoles font le maximum. "Nous pouvons assurer que toutes les directions avec qui nous sommes en contact font le maximum pour gérer au mieux cette crise. Mais la situation n'est pas évidente et il faut composer avec les moyens que l'on nous donne. Malheureusement, ce ne sera pas plus simple au mois de janvier", prédit la responsable du PSE.

Composer avec les moyens du bord, c'est devenu une marque de fabrique. Lors de la première vague, les efforts se sont concentrés sur les hôpitaux. L'attention s'est ensuite portée, un peu tard, sur les maisons de repos. À présent, ce sont les écoles qui commencent à émettre des signaux d'alerte. Mercredi, en commission parlementaire, le ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke, a reconnu qu'il fallait "regarder avec une vigilance accrue la situation" et qu'il fallait "peut-être être plus prudent sur les mesures de protection pour les enfants".