La crise du coronavirus n’a épargné personne. Indépendants, étudiants, seniors, nos vies ont considérablement changé depuis plus d’un an maintenant. Des temps difficiles qui, parfois, permettent de se recentrer sur ce qu’il y a de plus important. Une remise en question qui a poussé Juan-Antonio Martin-Rico à prendre un nouveau tournant dans sa vie professionnelle.

Un nouveau commerce a ouvert ses portes dans le centre de Manage. Le samedi 10 avril, la mercerie de Juan-Antonio accueillait pour la première fois des clients. Un changement de cap pour le Manageois. "J’étais responsable agroalimentaire avant l’arrivée de la Covid", explique Juan-Antonio Martin-Rico. "Je travaillais pour payer le loyer parce que j’étais devenu propriétaire. L’année dernière, la commune a lancé un atelier pour confectionner des masques lors du premier confinement. J’ai toujours été passionné par la couture, alors je me suis proposé."