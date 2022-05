La programmation, riche et diversifiée, devrait intéresser les Manageois à plus d'un titre. Afin de sensibiliser les citoyens à la nature, la commune a développé des activités vertes. Dans un premier temps, les Manageois pourront s'essayer au jeu "Natura Cortex" le vendredi 3 juin. L'événement, qui est un mélange entre le jeu de l’oie et le Trivial Poursuite, se déroulera à la Salle des Fêtes à l’école communale de Fayt Centre."Il a pour but de sensibiliser les citoyens et particulièrement les enfants, à la préservation de la biodiversité et de la nature en général", communique l'administration communale. A noter que les joueurs doivent s’inscrire gratuitement.

Une activité plus pratique est prévue au cours de la journée du 19 juin au Pavillon Jacques à Bois-d’Haine. L’administration communale et le conseil consultatif des Aînés Manageois proposent l’Atelier Répare-tout. Ce dernier consiste à donner une seconde vie à des objets tels que les instruments de musique, des ordinateurs et autres petits électros. Ce sera la deuxième édition de l’événement puisque les riverains de Manage ont pu y assister une première ce dimanche 15 mai.

Un week-end qui fut chargé, puisque d’autres activités ont animé l'entité. Et notamment la première édition de "Santé dans les quartiers", laquelle a proposé des tests gratuits de santé auprès des professionnels de la santé. Ensuite, "La balade plantes sauvages comestibles" invitait quant à elle les citoyens à découvrir quelques végétaux consommables sur leur propre territoire durant une balade de plus de trois heures. "Cette sortie printanière a permis aux participants d’être sensibilisés aux bienfaits que la nature peut nous offrir tout en restant vigilants aux lieux de récolte", confie le plan communal du développement de la nature.