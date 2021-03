C'est encore un coup dur pour les citoyens de Manage. Ces derniers ont reçu, ce lundi matin, un courrier de la banque ING annonçant le retrait de son agence sur le territoire de la commune. Dès le 1er juin, les Manageois devront se rendre dans une autre agence que celle de l'avenue de Haussy. Une mauvaise nouvelle, quand on sait les réactions vives qu'avait entrainé le départ de BNP Paribas. Ce sont deux distributeurs qui disparaitront, ne laissant plus beaucoup le choix aux citoyens. ", déplore le bourgmestre, Bruno Pozzoni. "

Des autorités communales, qui ne se sentent pas écoutées. Rappelez-vous, lors du dernier conseil communal, une motion avait été votée contre le départ des banques de la commune. Elle avait été envoyée aux directeurs des grandes banques mais aussi au Premier Minstre, Alexandre De Croo et le ministre des finances, Vincent Van Peteghem. Visiblement pas entendue, la commune s'agace des politiques des grandes banques. D'autant plus que les habitants de La Hestre et de Bois-d'Haine se retrouvent sans automate pour retirer leur argent. "C'est inconcevable de laisser nos citoyens dans une telle situation", explique Bruno Pozzoni. "Ce sont encore les personnes âgées qui vont en souffrir. Tout le monde ne dispose pas d'un moyen de locomotion pour aller jusqu'à La Louvière."

Dans son mail, la banque ING précise que les dossiers des clients manageois seront transférés à l'agence louviéreoise. Une information qui ne passe pas du tout pour les autorités communales. "Ici, on ne tient clairement pas compte de l'ensemble de la population", déclare Bruno Pozzoni. "C'est pourquoi j'invite les clients à transférer leurs dossiers à la banque indépendante ING de Fayt-lez-Manage." Selon ses informations, le bourgmestre confirme que l'agence, située à l'avenue Emile Herman, ne fermerait pas ses portes. L'objectif serait double : garder les dossiers près de chez soi, tout en aidant un indépendant de Manage.

Le bourgmestre, Bruno Pozzoni, a encore une fois rappelé l'importance d'un service de proximité. Ce dernier déplore également la raison souvent invoquée de la part des banques : celle de l'installation future d'automates communs. "Ça me parait peu réaliste", commente Bruno Pozzoni. "Ça fait déjà plusieurs années qu'on nous parle de ce projet et je n'en vois même pas le début." Les autorités communales demandent aux grandes banques de trouver des solutions, tout en gardant la gratuité de leurs services. Virements, extraits de compte, le bourgmestre espère que les banques montreront du respect et de l'humanité envers les Manageois.