C’est un beau geste de soutien. L’ASBL S.E.V.E.S. ouvre les portes de son magasin social pour les personnes en difficultés depuis le coronavirus. Habituellement réservée aux personnes dans le besoin, l’association manageoise voulait montrer son soutien. "C’était important, je crois, d’apporter un minimum d’aide aux habitants qui ont du mal à finir leur mois", explique Nicola Petrosino, président de l’association. "Je le vois sur le terrain. Des personnes, qui généralement n’ont pas besoin d’aide, viennent maintenant demander d’avoir accès à notre magasin. Personne n’est épargné." Épiceries et produits frais, le magasin regorge de denrées essentielles.

Commerçants, bénéficiaires d’un chômage économique, tout le monde est le bienvenu à l’ASBL. Toutefois, quelques conditions sont quand même à respecter. "Tout comme je fais avec les personnes habituelles, je demande une preuve de la situation financière difficile", déclare Nicola Petrosino. "Je me devais de montrer mon soutien, tout en étant logique par rapport à mes habituels visiteurs."

© D.R.



L’équipe réunit 14 bénévoles qui s’occupent d’environ 200 familles par mois. En plus d’un magasin social, l’ASBL distribue également des colis alimentaires. Ceux-ci ne seront pas disponibles pour les personnes impactées par la crise sanitaire, mais le magasin "est suffisant, croyez-moi". Ce dernier est accessible le lundi et mercredi de dix heures à treize heures, où les règles sanitaires sont évidemment appliquées.

La personne à la base de cette initiative : Nicola Petrosino. Président de l’ASBL, c’est lui qui créa l’association. "J’ai fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse", raconte le Manageois. "Mes parents en ont eu marre et un beau jour, ma mère m’a dit que je n’avais rien appris de son éducation. J’ai eu un électrochoc et j’ai voulu lui prouver le contraire. Et c’est là, qu’est venu l’idée d’aider les gens dans le besoin." Une belle histoire qui dure maintenant depuis presque 25 ans. Et le président le reconnait, la situation est compliquée pour tout le monde, qu’importe son statut social. Pour ceux qui le souhaitent, il suffit de se présenter au bureau, à la rue onze novembre, 4/a à Fayt-lez-Manage.