Le collège communal a émis un avis défavorable à la demande de permis.

Les Manageois attendaient avec impatience de connaître la position officielle du collège communal vis-à-vis du projet de centrale électrique à Manage. Au bout de l'enquête publique menée du 5 juin au 6 juillet et après avoir pris connaissance des remarques reçues, le bourgmestre et les échevins ont décidé de positionner contre le projet en rendant un avis défavorable à la demande de permis unique.

"Notre décision se base notamment sur l'impact visuel d'une cheminée de 70 mètres, sur l'impact environnemental avec le rejet de biocide et l'augmentation de la température de l'eau rejetée, sur le peu de retour économique ainsi que sur la proximité des habitations et de la route nationale", justifie le bourgmestre Bruno Pozzoni au nom du collège communal qui a pris cette décision à l'unanimité.

Mais que les opposants à ce projet ne se réjouissent pas trop vite. La commune de Manage ne possède en effet pas la décision finale entre les mains. Pour ce type de demande de permis unique, ce sont les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne qui devront trancher dans un délai d'environ quatre mois et décider d'octroyer ou non le permis, sur base notamment de l'avis de la commune.

Pour rappel, la société Baliwind souhaite installer une centrale de production d'électricité sur le zoning industriel de Seneffe-Manage, de type Turbine Gaz-Vapeur (TGV) à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel et d'une puissance maximale de 870 MW. Cette imposante centrale thermique est prévue sur un vaste terrain situé en face du commissariat de police de Manage, à la chaussée de Nivelles.

Si elle voit le jour, cette centrale TGV serait construite selon les standards technologiques. De même type que la centrale thermique Engie de Baudour (en photo), elle pourrait subvenir aux besoins en consommation électrique de près de 600 000 ménages puisque l'électricité produite sera réinjectée sur le réseau de transport Elia.