La commune de Manage vient de fêter, cette année, ses 20 années de jumelage avec la commune ombrienne de Bevagna. Cette dernière a introduit une demande dans le cadre du programme de la Commission européenne "L'Europe pour les citoyens" dont le rôle est de financer des projets œuvrant au travail de mémoire, à la connaissance réciproque des citoyens européens et à leur rapprochement de l’Union européenne.

Le but essentiel du programme étant de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens par le biais des objectifs suivants : contribuer à la compréhension qu'ont les citoyens de l'Union européenne, de son histoire et de sa diversité ; encourager une citoyenneté européenne et améliorer les conditions d'une participation civique et démocratique au sein de l'UE ; sensibiliser au travail de mémoire, ainsi qu'à une histoire et des valeurs communes et encourager la participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l'UE, en leur permettant de mieux comprendre l'élaboration des politiques de l'Union (processus décisionnels), et en favorisant les opportunités d'un engagement sociétal et interculturel, ainsi que du volontariat au niveau de l'UE.

C'est donc dans ce cadre que la commune de Manage recherche des citoyens intéressés de faire davantage connaissance avec cette commune italienne et ses habitants. L'intégration de la commune jumelle de Bevagna au programme européen ne peut se faire que si minimum 25 personnes y participent et maximum 80 personnes. Moyennant son organisation, ce voyage interculturel se fera du mercredi 30 mars au 4 avril 2022.

Le déplacement et la réservation de l’avion de Charleroi à Ancône sont à charge de chaque participant mais le logement et les repas sont offerts durant les 4 jours.

Toute personne intéressée par ce voyage peut en faire part à Madame Houdy Véronique par téléphone au 0496/64.68.55.