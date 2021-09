On ne pouvait rêver meilleur démarrage pour le marché des producteurs locaux à Manage. Pour sa première édition lundi dernier, près de 600 personnes ont franchi les portes de la salle Arthur Haulot pour découvrir les produits de 17 artisans présents pour l’occasion. Ceux-ci proposaient des glaces, des chocolats, macarons, charcuteries, thés, pains, tartes, bières, pâtes et bien d’autres mets qui ont activé les glandes salivaires. “La présence nombreuse montre qu’il y a réellement un intérêt pour ce type d’événement ! De plus en plus de consommateurs sont à la recherche de produits de qualité et issus du commerce local. Le but est de favoriser le circuit court et créer un espace d’échanges entre les producteurs et les citoyens” explique l’échevine du développement économique et Présidente du PCDN, Emerence Leheut.

L’événement sera récurrent et aura lieu chaque deuxième lundi du mois, de 18 heures à 21 heures Afin d’offrir une vitrine à un panel large d’artisans et de maintenir un effet de nouveauté, les artisans alterneront leur présence. La tenue en intérieur de ce marché permet aussi son organisateur par tous les temps et durant toute l’année.

Ce marché des producteurs locaux organisé par la commune est né d’une réflexion menée par des citoyens et des bénévoles du Plan Communal de Développement de la Nature, qui souhaitaient organiser un “Marché des saveurs” plus qu’une fois par an. L’objectif est de promouvoir des produits de bouche tout en mettant en avant le commerce local où l’alimentation de qualité et de saison est privilégiée. “Effectuer ce type de marché mensuellement est une plus-value pour les producteurs locaux, cela va redynamiser le commerce local et permettre aux artisans une clientèle fidèle” exprime l’échevin du commerce local, Régis R’yadi.

Reste désormais à fidéliser la population pour pouvoir étendre et faire évoluer l’événement. C’est en tout cas la volonté affichée par le bourgmestre Bruno Pozzoni lors de l’inauguration. En attendant, rendez-vous le 11 octobre pour la deuxième édition.