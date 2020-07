En plus des mesures déjà prises par le Conseil national de sécurité, le bourgmestre de Manage a pris la décision d'étendre l'obligatoire du port du masque dans différentes situations sur le territoire manageois. Dès ce vendredi, il faudra donc porter un masque aux abords des bâtiments communaux et infrastructures sportives ; aux abords et sur l'ensemble des parkings des commerces lorsqu'ils sont ouverts ; aux abords des marchés et des lieux de culte ; ainsi que lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux publics/privés accessibles au public.

"Le risque ne donne pas lieu à une psychose", commente le bourgmestre Bruno Pozzoni. "Il s'agit plutôt de vivre en considérant que nos habitudes doivent changer pour une durée impossible à déterminer. Nous avons traversé la première vague avec un succès relatif aux comportements de chacun. Je suis persuadé que Manage et ses citoyens responsables feront front ensemble pour éviter ce rebond. N'hésitons pas à conscientiser notre entourage à notre effort collectif."