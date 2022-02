Cela fait maintenant un an et demi que les communes de Manage et Seneffe s'opposent à l'installation d'une centrale turbine-gaz vapeur (TGV) dans le parc industriel de Seneffe-Manage. Suite au troisième recours introduit par la Ville en novembre dernier, les ministres compétents Willy Borsus et Céline Tellier, respectivement ministre de l'Aménagement du territoire et ministre de l'Environnement, devaient se positionner sur le dossier. Les deux ministres wallons avaient 30 jours pour se prononcer mais ne l'ont pas fait. Le permis de bâtir vient donc d'être accepté. Pour la quatrième fois, la commune de Manage prévoit d'engager un recours contre le Conseil d'Etat.

"Le projet a été accepté par la non-décision des ministre Borsus et Tellier", explique Bruno Pozzoni, le bourgmestre de Manage. "Ce qui veut dire que nous devrions, dans le prochain Collège, prendre position par rapport à cela et adopter la position de savoir si nous allons en recours ou pas. Au vu de la dynamique précédente qui avait été à peu près pareille, nous nous étions positionnés dans le cadre d’un recours. Il va de soi que nous irons en recours également dans ce cadre ci. Le Collège doit statuer mais je ne doute pas que la même position soit adoptée".

Pour rappel, le premier permis accordé par les fonctionnaires techniques et délégués a fait l'objet de 4 recours administratifs. A la fois envers la société à l'origine du projet, Baliwind, et contre l'autorisation de construire et d'exploiter. Des recours déposés à la fois par un groupement citoyen et les communes de Manage et Seneffe. Le permis fut confirmé en avril 2021 suite l'absence de décision des ministres chargés du dossier. La commune de Manage avait donc déposé un recours auprès du Conseil d'Etat.

Le 14 septembre 2021, le permis a été retiré et redélivré par les fonctionnaires technique et délégué de la Région Wallonne. Suite à cette nouvelle décision, 3 recours administratifs ont été introduits auprès du Gouvernement wallon qui avait jusqu'au 24 février dernier pour se prononcer. Une fois de plus, les ministres Tellier et Borsus ne se sont pas prononcés dans les 30 jours. La commune de Manage a donc la possibilité de réintroduire un recours auprès du Conseil d'Etat afin d'aller à l'encontre de cette non-décision.