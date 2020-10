Afin de pallier l'annulation de son Marché des saveurs et donner un petit coup de pouce aux commerçants alimentaires locaux, la commune de Manage a décidé de leur dédier une semaine d'actions du 19 au 25 octobre. Le principe étant d’inciter le client à se présenter dans les commerces repris dans un carnet afin de bénéficier de réductions, promotions sur les achats ou repas choisis mais uniquement durant cette semaine.

Pour rester dans l’esprit du Marché des saveurs, un carnet reprenant les commerces alimentaires (restaurants, boucheries, magasins d’alimentation) sera ainsi édité et distribué en toutes boites à tous les Manageois. Il ne restera ensuite plus qu'à participer au concours en se rendant dans l'un des 50 commerces participants.

Comment ça marche ? Pour tout achat et sur présentation du carnet, le commerçant apposera son cachet dans l’espace qui lui est réservé. En contrepartie, l’acheteur recevra un bulletin de participation à remplir sur place qui lui permettra peut-être de gagner un cadeau. A savoir : l’un des 20 paniers garnis de produits de commerçants manageois, des chèques-cadeaux d’une valeur de 100 euros ou, pourquoi pas, un d’une valeur de 250 euros mis en jeu en guise de gros lot.

Un règlement a été établi et approuvé en Conseil communal le 29 septembre dernier. "Plus on se rend chez chaque commerçant participant, plus on multiplie ses chances de gagner. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous. Faites plaisir à vos commerçants, artisans, restaurateurs manageois. Consommez local et peut-être gagnerez-vous un panier gourmand. Toutefois, même si les chances sont décuplées, il n’est pas possible de gagner deux fois", précise la commune de Manage.