Après une période de flou sur les activités de jeunesse, les feux sont au vert ! Les centres de vacances de Manage auront bien lieu cette année, au plus grand plaisir des enfants. Il faut dire que l'année a été compliquée pour le secteur. Entre les différents discours d'experts sur la possible contamination par les enfants, les centres n'ont pas toujours été ouverts. Mais en ce début d'année, tout semble pouvoir se mettre en place.

Les deux centre de la commune, celui de Manage et celui de Bois-d'Haine, accueilleront les enfants, dès les vacances de pâques. Évidemment, les mesures sanitaires seront d'application pour tout le monde. "Comme l'année passée, des bulles seront formées pour éviter trop de mélange d'enfants", déclare Régis R'Yadi, l'échevin en la matière. " Les moniteurs seront, eux aussi, organisés par bulle. On a donc du prévoir plus de personnel qu'à l'habitude." Contrairement aux activités extra-scolaires, où seulement dix enfants sont autorisés par bulle, les centres sont eux restreints à 25 enfants. Avec des bambins de 3 à 12 ans aussi, les centres sont donc l'exception. Pour les moniteurs, des mesures ont également été prises : masque obligatoire et un nettoyage des mains récurrents.

Les activités seront elles-aussi adaptées. Les enfants pourront jouer à l'intérieur, mais seulement par bulle. " Les espaces seront bien délimités pour ne pas avoir d'enfants qui échangeraient de bulle", explique Régis R'Yadi. " Les activités organisées à l'extérieur seront un peu plus cool, puisque ça nous permet de faire des activités déjà plus spacieuses mais aussi d'être moins sur le dos des enfants." Des petits qui auront le droit de manger sur place. En effet, le réfectoire sera bien à la disposition des centres, où des tournantes seront réalisées entre les bulles. Tous est bien ficelé !

Par contre, pour les camps, c'est une autre histoire. Habituellement organisés pendant les grandes vacances, les enfants ne se déplaceront pas cette année. Que ce soit à Durbuy, à Westende ou Saint-Laurent, les centres de Manage ont décidé de les annuler. " Ça aurait été difficile de faire des trajets avec des enfants dans un car, en tenant compte des mesures sanitaires", déplore l'échevin. " Et puis, les déplacements sont interdits maintenant et je ne suis pas certain que ça soit la meilleure chose à faire pour le pays en ce moment."

En ce qui concerne les modalités d'inscription, une pré-inscription est nécessaire. Avoir une liste des enfants permettra aux centres d'avoir une idée précise du nombre d'enfants, et par conséquent, du nombre de bulles et de moniteurs. Le centre publiera, d'ici les deux prochaines semaines, les conditions exactes pour les enfants.