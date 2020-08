Dans quelques semaines, les pelleteuses et engins de démolition vont débarquer à la rue de la Loi, à La Hestre (Manage). Ils vont s'attaquer au fameux Ressort routier, bâtiment bien connu des habitants du quartier qui abritait autrefois une fabrique de ressorts pour le secteur automobile. "Le collège communal vient en effet d'attribuer le marché pour les travaux de démolition", annonce le bourgmestre Bruno Pozzoni.

Murs en piteux états, bâtiments délabrés, terrains abandonnés et en friches, ce chancre est aujourd'hui devenu un vrai problème en terme de sécurité. Ces tant attendus travaux de démolition vont pouvoir apaiser pas mal crispations. "Le premier objectif est d'éradiquer le danger permanent de cet endroit abandonné", poursuit Bruno Pozzoni. "Un périmètre de sécurité est d'ailleurs placé sur une partie du site. Par ailleurs, nous retrouvons régulièrement de nombreux déchets dans les bâtiments vides."

© DR



Mais la démolition permettra aussi l'aménagement immédiat d'un parking sommaire dans ce quartier densément peuplé dans lequel on rencontre énormément de problèmes de stationnement. A plus long terme, la commune de Manage devra se pencher sur l'avenir du site. Garder un parking ou créer un autre projet ? "La fiche projet initiale prévoyait un parking en arrière zone d'un bâtiment abritant des appartements. Mais ce n'est désormais plus vraiment la politique urbanistique préconisée. Une réflexion va donc être engagée par rapport au devenir de cette fiche projet."

En attendant, les manœuvres se concentreront sur la phase de déconstruction dont le coût est estimé à 100 000 euros mais subsidié à 90 % dans le cadre de la rénovation urbaine. "Une réunion technique est prévue très prochainement afin de régler les modalités du chantier que l'on espère pouvoir effectuer avant la fin de l'année 2020", conclut le bourgmestre.