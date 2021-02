"Les enfants souffrent aussi de la situation sanitaire", c’est le message que souhaite faire passer le mouvement des jeunes socialistes de la commune de Manage. Avec la crise du corona virus, les personnes âgées ont souvent été mises en avant alors que les effets sur les enfants sont moins abordés.

C’est justement ce qu’a poussé les jeunes socialistes à passer à l’action. "Lorsque la pandémie a commencé, on a été plusieurs à se rendre compte de la problématique de la précarité numérique pour les enfants", explique Étienne Varlet, président de la section. "Avec le premier confinement, beaucoup de petits se sont retrouvés sans moyen de suivre leurs cours et ce n’est pas normal." L’ensemble des membres s'est alors accordé pour acheter un ordinateur, avec l’argent épargné. Ce dernier a été offert à l’administration communale qui a pu faire plaisir à un enfant dans le besoin.

L’action ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Face à une demande plus importante que prévue, les Manageois ont fait un appel aux dons ce mardi 16 février. Le mouvement organise une collecte d’ordinateurs dans le but d’en faire profiter à un maximum d’enfants. "Ces appareils seront reconditionnés, grâce à Emerence et Bertrant qui travaillent bénévolement", déclare Étienne Varlet. "Nous espérons que les citoyens de Manage seront nombreux à répondre à l’appel."

Si les socialistes constatent que les donateurs sont présents, ils espèrent pouvoir également en faire profiter aux personnes âgées. "Beaucoup de personnes au final nous ont demandé si on allait aussi leur en donner", commente Étienne Varlet. "Ça serait vraiment génial de faire plaisir à tout le monde dans ces moments difficiles." Les membres ne refuseront pas d’autres appareils comme des tablettes et autres.

Pour bénéficier de l’aide, aucune preuve n’est demandée. "Si votre enfant est en quarantaine et qu’il a besoin d’aide en urgence pour suivre ses cours ou si les finances sont tout simplement compliquées, il ne faut pas hésiter", termine le président. Un numéro de téléphone a été mis à disposition si vous êtes intéressés pour un don, au 0473/728216. Une belle initiative !