En 2011, la Ville s'engageait dans un partenariat public-privé avec la société Baio pour créer des appartements dans le Domaine des Jésuites. Il y a 4 ans, en juillet 2018, le Conseil communal validait le projet d'aménagement des espaces collectifs au sein du parc des Jésuites situé à Fayt-lez-Manage. Les travaux, d'un montant de près de 2 millions d'euros, consistaient en travaux de démolition et de rénovation permettant notamment aux manageois de bénéficier d'un espace vert. Une plaine de jeux devait également y être installée. Actuellement, cela fait un mois que les travaux sont à l'arrêt et que l'entreprise de donne pas signe de vie.

"Les travaux du parc sont en cours mais pour le moment ils sont à l'arrêt parce que l’entreprise Baio doit refaire toutes les pentes des garages et cela ne bouge pas", explique Jacques Vandember, le président du comité de copropriété. "Nous n’avons pas de nouvelles de l’entreprise. Il y a aussi les pompes à chaleur qui sont contre la façade du bâtiment. Elles ne sont plus entretenues depuis 2016. Chaque hiver, on est entre 3 et 4 semaines, parfois même 6 semaines sans chauffage et Baio s’en fiche. La voirie a été faite de ce que côté-là mais quand il faudra déplacer ces pomper à chaleur, il faudra rouvrir la voirie".

Depuis quelques temps, l'architecte qui s'occupait du projet s'est retiré. Dans ce cas, la loi oblige la commune à désigner un autre architecte pour le remplacer sans quoi une réception définitive des travaux ne peut pas avoir lieu. Le bourgmestre a pourtant fait savoir aux résidents qu'un nouvel architecte ne serait pas désigné. Le dossier semble être dans l'impasse. "Cela fait plusieurs années qu’un architecte avait été désigné et il s’est retiré du projet. La loi oblige à avoir un architecte jusqu'à la réception définitive des travaux, ce qui n'a jamais vu le jour puisque toutes les réceptions provisoires des parties privatives n'ont pas encore été accordées", explique Jacques Vandember. "Il ne peut donc pas y a avoir de réception définitive des travaux. Donc tout se fait sans contrôle d'un architecte. Notre conseil a officiellement averti l'administration de l'urbanisme à deux reprises. La loi voudrait que le bourgmestre suspende le permis qui a été octroyé à Baio jusqu'à la désignation d'un nouvel architecte mais le bourgmestre nous a dit qu'il n'allait rien faire. C'est ce que le bourgmestre à répondu, par lettre, à notre avocat".