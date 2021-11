En cette fin d'année 2021, la commune de Manage réédite son opération "Shoe Box". A l'initiative du Conseil Consultatif des Ainés de Manage, les citoyens sont invités à remplir une boîte à chaussures contenant des aliments non périssables, des produits de soin et d'hygiène et une carte de vœux, à emballer le tout comme un cadeau et à venir le déposer à l'administration communale. Ces boîtes pourront être récoltées gratuitement par tout le monde.

"C'est la deuxième fois que nous mettons ce dispositif en place, que nous avons lancé en 2019", explique Kim D'Hauwer Pinon, échevine du 3e âge et des Conseils consultatifs. L'an passé, nous n'avons pas pu le mettre en œuvre à cause du Covid, qui a été un frein au projet." Cette année, l'opération "Shoe-Box" fait donc son retour et les colis pourront être déposés les 9 et 10 décembre, durant les heures d'ouverture de l'administration communale.

Le retrait des cadeaux se fera le samedi 11 décembre, de 10 h à 12 h, et c'est ouvert à tous. "Nous avons voulu ouvrir l'opération à un large public. On remarque aujourd'hui que même des familles avec deux salaires peuvent avoir du mal à joindre les deux bouts, ce qui justifie pour nous le fait de ne pas mettre de barrières ou de freins à l'opération."

En 2019, pour la première opération "Shoe-Box de Noël", une petite centaine de colis avaient été réceptionnés et redistribué. "Un résultat magnifique pour une première", se réjouit l'échevine. "Il y a eu un élan de solidarité important, ce qui nous avait beaucoup touché." Kim D'Hauwer Pinon espère que cette nouvelle édition sera au moins aussi fructueuse. Mais elle fait confiance à ses concitoyens: "A Manage, les personnes sont extrêmement généreuses", conclut-elle.